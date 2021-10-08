Появился новый кандидат на пост главного тренера английского клуба «Ньюкасл».

Им стал находящийся без работы после ухода из «Интера» Антонио Конте, сообщает Gazzetta dello Sport . По всей видимости, итальянец числится основной кандидатурой и может согласиться с большой долей вероятности, поскольку его привлекают амбициозные проекты.

В настоящее время Конте работает в качестве эксперта на телевидении, поэтому до конца сезона принять предложение он вряд ли сможет.

Чемпионат Англии Конте возглавит «Арсенал», если Артета не выиграет 3 матча кряду 06/09/2021 В 11:08

Ранее появилась информация, что на пост главного тренера рассматриваются Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

«Ньюкасл» после семи туров набрал всего три очка и занимает 19-е место в чемпионате Англии.

Чемпионат Англии Ложь, забастовки, обход правил: трансферные саги изнутри 19/08/2021 В 07:00