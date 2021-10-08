Появился новый кандидат на пост главного тренера английского клуба «Ньюкасл».
Им стал находящийся без работы после ухода из «Интера» Антонио Конте, сообщает Gazzetta dello Sport. По всей видимости, итальянец числится основной кандидатурой и может согласиться с большой долей вероятности, поскольку его привлекают амбициозные проекты.
В настоящее время Конте работает в качестве эксперта на телевидении, поэтому до конца сезона принять предложение он вряд ли сможет.
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- Ранее появилась информация, что на пост главного тренера рассматриваются Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.
- «Ньюкасл» после семи туров набрал всего три очка и занимает 19-е место в чемпионате Англии.
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