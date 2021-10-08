Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан игроком месяца в АПЛ по итогам сентября, сообщает EA SPORTS в твиттере.

Нападающий провел в сентябре 3 матча в Премьер-лиге, в которых забил 3 мяча.

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В борьбе за приз он обоошел Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигера («Челси»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Аллана Сен-Максимена («Ньюкасл») и Исмаилу Сарра («Уотфорд»).

Криштиану в пятый раз за карьеру признан игроком месяца в АПЛ, впервые после возвращения в «Манчестер Юнайтед» в конце лета.

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