Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может стать первым приобретением новых владельцев «Ньюкасла».
«Барселона» находится в тяжелом финансовом положении, поэтому в клубе готовы выслушать предложения по любому из игроков. «Сороки» уже установили контракт с представителями Филиппе – «Барса» согласна расстаться с ним за 50 млн евро, сообщает Sport.es.
- Майк Эшли продал «Ньюкасл» фонду из Саудовской Аравии за 360 млн евро.
- Эшли владел «Ньюкаслом» 14 лет: он приобрел клуб в 2007 году за 150 миллионов евро.
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