19 клубов АПЛ объединились против приобретения «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии и требуют экстренного собрания по этому поводу.

Как сообщает The Guardian , такое требование – не попытка сорвать сделку, а метод высказать претензии. Многие правозащитники не верят, что само государство не имеет отношения к приобретению «Ньюкасла», так как фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) контролируется наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. Однако в арабской стране заявляют, что фонд напрямую не связан с государством.

Майк Эшли продал «Ньюкасл» фонду из Саудовской Аравии за 360 млн евро.

Эшли владел «Ньюкаслом» 14 лет: он приобрел клуб в 2007 году за 150 миллионов евро.

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