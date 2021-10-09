Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник может присоединиться к «Ньюкаслу».

Консорциум клуба встретился с персоналом в 8 октября, а общение с игроками состоится на следующей неделе. В «Ньюкасле» не торопятся с будущим Стива Брюса, даже если многие ожидают, что коуч уйдет. Известно, что руководству предложили Ральфа Рангника – сейчас немец работает в «Локо», но предполагается, что он готов принять вызов на руководящей должности в «Ньюкасле». Исполнительный директор «Ньюкасла» Ли Чарнли временно останется на посту, чтобы помочь сгладить переход, но уйдет в ближайшие недели, сообщает Chroniclelive

Ранее Рангник был тренером в клубах «РБ Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт».

До «Локомотива» немец работал в спортивным директором «Нью-Йорк Ред Буллз».

Евро-2020 Рангник отказался возглавить сборную России («СЭ») 18/07/2021 В 09:21

Чемпионат России Гендиректор «Локо»: «Функции спортдира будут у штаба Рангника» 06/07/2021 В 20:54