«Ньюкасл» нацелился на вингера «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда и защитника манкунианцев Эрика Байи.

В январе клуб сможет потратить до 223 млн евро и остаться в рамках финансового Fair Play. Лингард отказался от возможности присоединиться к «Ньюкаслу» на правах аренды прошлой зимой – тогда он предпочел «Вест Хэм». Футболист сборной Англии здорово проявил себя в Лондоне, но обнаружил, что его игровое время ограничено после возвращения на «Олд Траффорд». Лингарда может соблазниться трансфером, учитывая, что ему нужно много играть, чтобы заслужить место в национальной команде на ЧМ-2022.

Байи обнаружил, что на его место в основе повлиял переход Рафаэля Варан. Предполагается, что «Ньюкасл» рассматривает возможность перехода в январе, при этом позиция центрального защитника, вероятно, станет ключевым направлением. Кроме того, «Ньюкасл» заинтересован в Джеймсе Тарковски из «Бернли», который должен стать свободным агентом, сообщает The Northern Echo

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