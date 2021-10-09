Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перевез в Англию криокамеру. 36-летний футболист потратил несколько тысяч евро на транспортировку из Италии камеры стоимость 59 тысяч.
Теперь камера, температура в которой может опускаться до -200 градусов Цельсия, будет стоять в арендованном особняке Криша в Манчестере. Аппарат используют для лечения и восстановления тканей, а также снижения утомляемости. Роналду применяет криокамеру с 2013 года, сообщает The Sun.
- Летом «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» 15 млн евро, а также 8 млн в качестве бонусов.
- Криштиану заключил с «красными дьяволами» контракт до 30 июня 2023 года.
Футбол
France Football назвал 30 номинантов на «Золотой мяч»-2021
Чемпионат Англии
Роналду признан лучшим футболистом сентября в АПЛ
Чемпионат Англии
Судья рекомендовал отклонить иск об изнасиловании против Роналду