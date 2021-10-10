После того, как Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии приобрел «Ньюкасл» за 360 миллионов евро, в клубе всерьез занялись кадровой политикой.
«Ньюкасл» собирается купить четверых игроков «Манчестер Юнайтед», а именно Донни ван де Бека, Джесси Лингарда, Энтони Марсьяля и Эрика Байи, сообщает Daily Mail в твиттере.
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«Ньюкасл» может купить двух игроков «МЮ»
- «Ньюкасл» – четырехкратный чемпион Англии. С момента создания АПЛ клуб дважды финишировал вторым: в сезонах-1995/96 и 1996/97.
- В нынешнем сезоне клуб располагается на предпоследнем 19-м месте в чемпионате Англии после семи матчей, набрав три очка.
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