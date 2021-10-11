«Манчестер Юнайтед» ушел на международный перерыв не в лучшем настроении: клуб сыграл вничью с «Эвертоном» на «Олд Траффорд», и все разговоры были не об игре, а о поведении Криштиану Роналду. Португалец начал матч на скамейке, вышел на поле во втором тайме, но не помог команде набрать три очка. После финального свистка форвард явно был не в духе и сразу унесся в подтрибунку.

Медиа и фанаты моментально заговорили о размолвке между Кришем и главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером, якобы Роналду недоволен ролью запасного и зол на норвежца. Бывший капитан «красных дьяволов» и партнер португальца Гари Невилл упрекнул игрока за разжигание Санта-Барбары и лишнее давление на коуча:

«Я смотрел игру и видел, как он уходит с поля. Не могу сказать, что мне это понравилось. Криштиану расстраивается, когда не играет? Да. Он подавлен, когда не забивает? Да. Чертовски раздражается, когда команда не побеждает? Конечно. Мы все понимаем, ему не нужно это доказывать. Рон ушел с поля, бормоча что-то себе под нос, и такое поведение поднимает вопросы.

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Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Что он бубнит? На кого он раздражен? Самый очевидный вариант – на тренера. Думаю, такие действия – Роналду достаточно умен, чтобы понимать это, – создают дополнительное давление на Уле. Криш не всегда забивает и не может выходить на каждый матч».

Роналду уже 36 лет, и после его подписания Сульшер предупреждал, что звезде придется иногда отдыхать. Для «Манчестер Юнайтед» матч с «ирисками» был третьим за восемь дней, и в двух предыдущих Криш отбегал по 90 минут – очевидно, в таком возрасте даже футболист с его атлетизмом не способен выдавать максимум каждые три дня.

Дополнительно подставил Уле бывший босс. Сэр Алекс Фергюсон после игры пообщался с экс-бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, и их разговор слили в соцсети. Собеседники обсудили ситуацию с Роналду. «Ты всегда должен начинать матч с лучшими игроками на поле», – заявил легендарный коуч.

Ферги не в том возрасте, чтобы помнить каждый состав в карьере, но он точно не мог забыть множество случаев, когда сам отправлял Криштиану на банку. Рон перешел в «МЮ» в 2003 году и через несколько лет плотно закрепился в статусе одного из лучших игроков команды. Но это не мешало сэру Алексу иногда оставлять его вне состава. Вот все кейсы с сезона-2006/07.

«Уиган», 26 декабря 2006 года

К Boxing Day 2006-го было очевидно, что Криштиану Роналду вернулся с чемпионата мира другим игроком. Португалец стал мощнее, решительнее, острее и опаснее – а еще перестал обращать внимание на гул, который сопровождал каждое его касание на многих стадионах Англии.

К экватору сезона он забил восемь мячей и отдал шесть ассистов в 22 матчах, но домашнюю игру с «Уиганом» Криш начал в роли запасного. К перерыву «красные дьяволы» так и не открыли счет, поэтому САФ выпустил форварда вместо Даррена Флетчера. Рону хватило пяти минут на дубль, а Сульшер забил третий мяч «МЮ».

«Эвертон», 28 апреля 2007 года

По официальной версии, Роналду досталось на тренировке. У «Манчестер Юнайтед» было три очка преимущества перед «Челси» на вершине таблицы АПЛ за четыре тура до конца сезона, а посреди недели клубу предстояла поездка в Милан на ответку полуфинала Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

У «МЮ» и Криша были дела поважнее, чем визит на «Гудисон Парк» к обычно гостеприимному «Эвертону» Дэвида Мойеса. К 63-й минуте «ириски» вели 2:0, и Ферги пришлось выпускать Роналду. «Юнайтед» сделал камбэк и выиграл со счетом 4:2, хотя португалец так и не отличился.

«Вест Хэм», 13 мая 2007 года

Накануне Кака и компания уничтожили «МЮ» на «Сан-Сиро» и прикончили надежды манкунианцев на Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» вернулись на «Олд Траффорд» без мотивации на остаток сезона: титул Премьер-лиги был уже обеспечен, и результат матча против «Вест Хэма» не имел значения для хозяев. Карлос Тевес отодвинул Роналду на второй план, Криш заменил Алана Смита ближе к концу игры, но ничем не отметился.

«Астон Вилла», 20 октября 2007 года

К концу 2007 года Роналду утвердился в статусе одного из лучших игроков Премьер-лиги и заслужил особой заботы от сэра Алекса в матче против крепкой «Астон Виллы». Бирмингемцы хорошо начали сезон, но у «Манчестер Юнайтед» все было неплохо и без Криша: Тевес, Руни и Андерсон спокойно разобрали «вилланов» со счетом 4:1, а Рон выбежал на 15 минут размять ноги.

Криштиану Роналду, Андерсон, Уэйн Руни Фото: Getty Images

«Рома», 12 декабря 2007 года

На этот раз Криштиану дали отдохнуть перед важным матчем Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» уже обеспечил первое место в квартете Лиги чемпионов, а Роналду забил пять мячей в пяти играх группового этапа. Португалец остался вне заявки на выездной матч против «Ромы», а через четыре дня отбегал 90 минут против «Ливерпуля». Фергюсон не прогадал, «красные дьяволы» победили на «Энфилде» со счетом 1:0.

«Фулхэм», 1 марта 2008 года

Через пару месяцев приоритетом стал еврокубок. 20 февраля «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лионом» в 1/8 Лиги чемпионов, до ответки клубу предстояло два матча во внутреннем первенстве. Против «Ньюкасла» Рон дважды забил и отдал ассист, а с «дачниками» остался на скамейке. Нани, Тевес и Луи Саа сделали результат, Криш сыграл только 21 минуту – зато в середине недели вышел в старте и забил единственный мяч в игре с «Лионом».

«Рома», 9 апреля 2008 года

В четвертьфинале ЛЧ «Манчестер Юнайтед» встретился с командой, которую уничтожил с общим счетом 8:3 на той же стадии турнира год назад, так что в обоих матчах Роналду был не нужен. На «Олимпико» «МЮ» забил два безответных мяча (один – на счету Криша), поэтому через неделю Фергюсон оставил звезду на банке. Тевес забил единственный мяч, а «красные дьяволы» прошли дальше.

«Челси», 26 апреля 2008 года

Один из самых ярких случаев, когда Фергюсон не следовал собственному совету Хабибу Нурмагомедову, и история показала, что шотландец был прав. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» и три дня спустя встретился с «Челси».

Криштиану Роналду, Джон Терри Фото: Getty Images

У манкунианцев был трехочковый отрыв от «синих» за три тура до конца сезона, а лучшая разница мячей и «Вест Хэм» с «Уиганом» в оставшихся соперниках дали сэру Алексу повод оставить на банке не только Роналду, но и Тевеса. «МЮ» уступил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 1:2, несмотря на поздний выход Рона. Через три дня «красные дьяволы» обыграли «Барселону», а в развязке сезона «Челси» поскользнулся на обоих фронтах – в Москве это случилось буквально.

«Ольборг», 10 декабря 2008 года

«Манчестер Юнайтед» снова завершал групповой этап Лиги чемпионов на вершине таблицы даже без голов Криштиану в турнире. Руни и Тевес вышли в основе и забили по голу, а Роналду остался вне заявки – Фергюсон исключил любые соблазны задействовать португальца.

«Сандерленд», 11 апреля 2009 года

Месяц начался с дубля Роналду в ворота «Астон Виллы», через два дня Криш отбегал 90 минут четвертьфинала Лиги чемпионов против «Порту». Выезд в Сандерленд Рон начал на скамейке, но за 20 минут при ничейном счете Ферги выпустил звезду: «Ливерпуль» Рафаэля Бенитеса наседал, и нужно было добыть результат. «МЮ» дожал, а на следующей неделе сумасшедший гол Рона принес клубу победу в Португалии.

«Мидлсбро», 2 мая 2009 года

Ровно тот же сценарий. Роналду оформил 2+1 против «Тоттенхэма» 25 апреля, а через четыре дня провел полный матч в полуфинале Лиги чемпионов против «Арсенала». «МЮ» справился с «Мидлсбро» без Криша, который на следующей неделе забил два и отдал голевой пас в ответке с «канонирами».

«Халл», 24 мая 2009 года

Последнее камео Роналду в Премьер-лиге до возвращения случилось в 37-м туре с «Арсеналом», а за три дня до финала Лиги чемпионов и с очередным титулом АПЛ в кармане Фергюсон разумно решил поберечь лучшего игрока планеты в игре с «Халлом». Отдых не помог – Криш не спас «красных дьяволов» от влета 0:2 «Барселоне».

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