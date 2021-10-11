Защитник сборной Франции Рафаэль Варан получил травму в финале Лиги наций против сборной Испании.

Судя по всему, у Варана повреждение подколенного сухожилия – он получил его за 5 минут до перерыва, выбивая мяч на угловой после прострела Гави. 28-летний футболист не смог продолжить матч – вместо него на 43-й минуте на замену вышел Дайо Упамекано.

Потеря Варана из-за травмы – плохая новость для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Накануне серии трудных матчей норвежец лишился второго основного защитника: ранее в матче 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой» травму голени получил капитан «дьяволов» Харри Магуайр. Из-за этого защитник не был вызван в расположение сборной Англии и пропустил октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

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До конца октября «МЮ» предстоят матчи против «Лестера», «Аталанты», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Возможно, эти игры команде Сульшера придется провести с парой защитников из Виктора Линделёфа и Эрика Байи, который еще не выходил на поле в этом сезоне.

«Манчестер Юнайтед» набрал 14 очков после семи матчей чемпионата Англии и идет четвертым в таблице.

В Лиге чемпионов «дьяволы» занимают третье место в группе F после проигрыша «Янг Бойз» и победы над «Вильярреалом».

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