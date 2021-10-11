Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, как отреагировал на новость о возвращении в клуб форварда Криштиану Роналду.
«Я испытал невероятное чувство – не только как игрок, но и как фанат «МЮ». Всегда приятно, когда легенда клуба находит способ вернуться. Играть вместе с ним на «Олд Траффорд» – потрясающе. Надеюсь, это даст нам толчок к завоеванию трофеев», – сказал Рэшфорд в интервью BBC.
- Криштиану Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа после 12-летнего вояжа в «Реал» и «Ювентус».
- Маркус Рэшфорд еще ни разу не выходил на поле в сезоне-2021/22 – он продолжает восстановление после операции на плече.
Чемпионат Англии
САФ отчитал Сульшера, хотя сам сажал Криша на лавку. Как это было
Товарищеские матчи
Новый рекорд Криша за сборную – такое достижение не покорял никто
Товарищеские матчи
Роналду побил рекорд по матчам за национальные сборные