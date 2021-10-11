Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди в третий раз было отказано в освобождении под залог в преддверии судебного разбирательства по нескольким пунктам обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

27-летний футболист обвиняется в нападении на трех женщин в своем доме в Чешире в период с октября 2020 по август 2021 года. Менди, которого не было в Королевском суде Честера на слушании, содержится под стражей в HMP Altcourse (Ливерпуль), сообщает ВВС

Обвинения были предъявлены Менди 26 августа 2021-го, судебное заседание запланировано на 24 января 2022 года.

В конце августа «Манчестер Сити» отстранил Бенжамена. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2023 года.

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