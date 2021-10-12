Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и владелец «Валенсии» Питер Лим заключили бизнес-соглашение. Футболист и предприниматель объявили о создании платформы ZujuGP, призванной объединить футбол, медиа и технологии.
«Хорошие новости очень скоро. Зарегистрируйтесь в ZujuGP и отправляйтесь в путешествие с нами», – написал Роналду в твиттере.
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- Компания Лима Mint Media приобрела права на изображение Роналду, кроме тех, которые генерируются его клубом.
- Платформа начнет работу 14 октября 2022 года.
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