Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и владелец «Валенсии» Питер Лим заключили бизнес-соглашение. Футболист и предприниматель объявили о создании платформы ZujuGP, призванной объединить футбол, медиа и технологии.

«Хорошие новости очень скоро. Зарегистрируйтесь в ZujuGP и отправляйтесь в путешествие с нами», – написал Роналду в твиттере.

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Компания Лима Mint Media приобрела права на изображение Роналду, кроме тех, которые генерируются его клубом.

Платформа начнет работу 14 октября 2022 года.

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