Бывший коуч «Арсенала» Арсен Венгер возобновит тренерскую карьеру на один матч. Француз возглавит объединенную саудовскую команду, составленную из игроков клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль».

Под руководством 71-летнего тренера объединенная команда в январе 2022 года сыграет против «ПСЖ» в товарищеском турнире Riyadh Season Cup, сообщает Al Arabiya

В данный момент Венгер работает в ФИФА главой отдела по глобальному развитию футбола.

Венгер завершил тренерскую карьеру в 2018 году после 23 лет работы в «Арсенале».

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