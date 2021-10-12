Опубликовано 12/10/2021 в 20:24 GMT

Бывший владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майкл Эшли красиво отметил продажу клуба фонду государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Руководитель компании Sport Direct и пятеро друзей провели в пабе The Kings Arms примерно пять часов.

«Майк был в прекрасном настроении и оставил официантке чаевые примерно 6 евро. Вы и представить себе не могли, что он заключил сделку на 360 миллионов евро. Напиток лился. Все они были одеты в костюмы, толпились вокруг стола, смеялись и болтали. Они выглядели как обычные парни, встречающиеся после работы. Мужчины прибыли около 17:30 или 18:00 и пили пиво до закрытия, 23:00», – приводит The Sun слова очевидца.

Эшли продал «Ньюкасл» фонду из Саудовской Аравии за 360 млн евро.

Бизнесмен владел «Ньюкаслом» 14 лет: он приобрел клуб в 2007 году за 150 миллионов евро.

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