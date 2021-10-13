Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер примет участие в товарищеском матче. 71-летний коуч вспомнит лихие 70-е и на одну встречу возобновит карьеру футболиста.

Венгер сыграет центрального защитника в благотворительном матче против команды медиков из больницы Пуасси Сен-Жермен-ан-Ле. Выручка от матча пойдет ​​на улучшение условий во французских больницах, сообщает RMC Sport . В одной команде с Венгером сыграет президент Франции Эмманюэль Макрон, а также легендарный футболисты прошлого Марсель Десайи, Кристиан Карамбё, Руди Гарсия, Сонни Андерсон и Ален Жиресс. На левом фланге выступит бывшая футболистка сборной Франции Лор Булло.

На скамейке запасных – экс-игроки национальной команды Робер Пирес, Сидней Гову и Матье Бодмер, а также экс-теннисист Ришар Гаске.

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Макрон изъявил желание отыграть все 90 минут. Это должно быть одобрено сотрудниками службы безопасности.

Матч состоится 14 октября в 18:15 (мск).

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