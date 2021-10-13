Известный журналист Алексей Ярошевский рассказал в интервью Eurosport.ru о сорвавшемся переходе игрока сборной Армении Генриха Мхитаряна в «Ливерпуль».

– В 2013 году ты дал инсайд, что Мхитарян переедет в Мерсисайд. Расскажи, что это было.

– Это был момент величайшей славы и величайшего позора. У нас с Артуром Петросяном была из разных мест своя информация. У него из Армении, у меня – из Украины. Я потом уже понял, что нас с ним в каком-то смысле использовали для того, чтобы «Боруссия» включилась. Я после этого решил, что больше никогда не буду давать никаких инсайдов. Даже если знаю железобетонную информацию.

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Артур бабахает информацию: «Мхитарян на пороге того, чтобы стать игроком «Ливерпуля». А я на основе этой информации говорю более конкретно: «Мхитарян в течение 72-х часов станет игроком Ливерпуля». Твит как пожар расходится. Самое смешное было после срыва сделки. Мне один человек написал: «Если сделка не свершится, я буду избивать свою кошку, крича твое имя».

Полностью интервью Алексея Ярошевского появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в четверг, 14 октября.

В данный момент Мхитарян защищает цвета «Ромы».

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