Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс может возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
Бывший коуч «Ливерпуля» – приоритетный вариант для нового руководства клуба. Если стороны договорятся, «Ньюкасл» выплатит «Лестеру» почти 19 миллионов евро, сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
  • В данный момент «Ньюкасл» возглавляет Стив Брюс.
  • Роджерс во главе «Лестера» выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
  • До «лис» тренер работал в «Селтике», «Ливерпуле», «Суонси», «Рединге», «Уотфорде» и молодежных командах «Челси».
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