Твиттер окрасился в красный – в соцсети появился новый тренд. В рамках нового флешмоба все модные аккаунты публикуют много эмодзи красного флага. В чем смысл? Флажки с красным цветом создают линию, которую, по мнению автора, опасно, вредно или по какой-то причине неправильно переступать. Английские футбольные клубы быстро подхватили тренд.

«Криштиану – не величайший на все времена», – по мнению пресс-службы «МЮ», так мыслит человек, который переступил черту.

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«Я болею только за лондонские клубы вне еврокубков», – такое представление о неадекватности у «Челси».

«Кевин де Брёйне – не лучший футболист в Лиге», – кажется, соседи из «Сити» подрезали идею у «МЮ».

«Мне не нравится Хынмин Сон», – предложили вариант в «Тоттенхэме».

До «Ливерпуля», «Эвертона», «Лестера», а также клубов из других лиг тренд пока не дошел.

В данный момент в чемпионате Англии с 16 очками лидирует «Челси».

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