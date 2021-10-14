13 октября на стадионе «Велодром» в Марселе состоялся благотворительный «Матч героев» в помощь Кот-д'Ивуару. Несмотря на обилие известных футболистов на поле, наибольшее внимание к себе приковал Самир Насри, лишь в прошлом месяце закончивший профессиональную карьеру.

Физическая форма бывшего хавбека «Арсенала» и «Манчестер Сити» оказалась несколько далека от идеальной.

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Последний официальный матч Насри провел в октябре 2019 года, после чего лишь числился игроком «Андерлехта».

25 февраля 2018 года Самир был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил: в 2016 году он лечился в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, специализирующейся на витаминной терапии и потенциально скрывающей следы допинга. Апелляция адвокатов Насри в Спортивный арбитражный суд не имела успеха, дисквалификация была продлена еще на год.

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