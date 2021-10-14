Эдди Ньютон, ранее входящий в тренерский штаб «Челси», считает, что в Англии темнокожим коучам предоставляется слишком мало возможностей. 49-летний специалист думает, что это одна из причин, почему у него не получается найти работу после увольнения из турецкого «Трабзонспора» в октябре 2020 года.

«Знаете, что мне мешает найти работу? Хорошо известно, что на высшем уровне не хватает темнокожих тренеров и менеджеров. Здорово видеть Виейру в АПЛ, но здесь представлено слишком мало [темнокожих тренеров], и это нужно менять.

Все разговоры и рекламные кампании касаются темы борьбы с расизмом, это уже стало чисто символическим жестом. Нужно действовать сейчас. Сделанного недостаточно. Мне видится это главным препятствием для меня, но, должен сказать, в Турции все по-другому. Здесь в футболе больше политики, но расовой дискриминации в Турции нет.

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Я хочу продолжать работу тренером. У меня огромный опыт работы на высшем уровне и уровнях пониже, так почему бы не нанять меня? Я брал медали как игрок и как тренер. Мне кажется, что у меня должны быть возможности получить следующую работу», – цитирует темнокожего специалиста Goal.com

Эдди Ньютон тренировал «Челси» с 2012 по 2020 годы с небольшим перерывом.

До этого он работал с клубами «Милтон Кинс Донс« и «Вест Бромвич Альбион».

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