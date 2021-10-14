Легенда «Марселя» и «Челси» Дидье Дрогба напомнил о лучших перфомансах в Лиге 1 и АПЛ во время благотворительного матча между «Олимпиком» и командой UNICEF XI под управлением Арсена Венгера.

Дрогба оформил хет-трик – все мячи получились красивыми, будто он забил их в лучшие годы. Первый мяч ивуариец вонзил после заброса Эрика Абидаля. Дидье обокрал защитника и закатил в пустые, так как вратарь куда-то убежал.

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Второй гол Дрогба оформил на подходе к штрафной после того, как подобрал мяч с отскока.

Дидье добил соперника бильярдным выстрелом в нижний угол. К вратарю он был ближним, но голкипер не успел среагировать.

«Марсель» победил со счетом 7:4 на стадионе «Велодром».

Дрогба завершил карьеру в 2018 году в клубе второй американской лиги «Финикс Райзинг».

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