Легенда «Марселя» и «Челси» Дидье Дрогба напомнил о лучших перфомансах в Лиге 1 и АПЛ во время благотворительного матча между «Олимпиком» и командой UNICEF XI под управлением Арсена Венгера.
Дрогба оформил хет-трик – все мячи получились красивыми, будто он забил их в лучшие годы. Первый мяч ивуариец вонзил после заброса Эрика Абидаля. Дидье обокрал защитника и закатил в пустые, так как вратарь куда-то убежал.
Чемпионат Англии
«Дрогба клал по 46 мячей за сезон». Моуринью высмеяли за ошибку со статой Дидье
Второй гол Дрогба оформил на подходе к штрафной после того, как подобрал мяч с отскока.
Дидье добил соперника бильярдным выстрелом в нижний угол. К вратарю он был ближним, но голкипер не успел среагировать.
- «Марсель» победил со счетом 7:4 на стадионе «Велодром».
- Дрогба завершил карьеру в 2018 году в клубе второй американской лиги «Финикс Райзинг».
Чемпионат Англии
Галлас: «В матчах против Дрогба я накладывал в штаны. Он был устрашающим»
Ballon d'Or
Месси взял «Золотой мяч» и заговорил об уходе. Криш не приехал, приз вратарям назвали в честь Яшина