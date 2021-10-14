Стало известно, как выглядела бы таблица английской Премьер-лиги без решений судей при помощи системы видеоповторов.

ESPN составил таблицу с учетом 22 решений ВАР. Учтены только первые решения в матче, так как после них, по мнению авторов, ход встречи полностью переворачивается. По принципам подсчетов отмененный из-за офсайда гол засчитывается, отмененный пенальти считается назначенным и реализованным, если команда забивает не меньше 50% 11-метровых за сезон (например, «Вест Хэм» провалил обе попытки в сезоне, так что ему отмененный повтором пенальти не засчитывается голом). Если команде засчитали гол с пенальти или офсайд благодаря ВАР, мяч не засчитывается.

Во внимание принимается также ряд факторов. Это форма команды, время происшествия, xG во время инцидента, позиция в лиге, показатели команды по забитым мячам и последствия инцидента.

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В данный момент «Челси» лидирует и в актуальной таблице АПЛ, хотя имеет на 2 очка меньше – 16.

На второй строчке идет «Ливерпуль» с 15 баллами, третий – «Сити» (14).

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