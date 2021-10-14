Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас может перейти в «Ливерпуль». Интерес со стороны мерсисайдцев подтвердил агент бразильца, экс-игрок «Барселоны» Деку.
«Рафинья стал важным игроком в АПЛ. Клуб знает, что он вырос, и все произойдет естественным путем. Он молод, у него впереди много вызовов. Есть ряд клубов, которым он нравится. Он нравится «Ливерпулю», который делал запросы, но неофициально. «Лидс» хотел сохранить игрока еще на сезон. Рафинья счастлив в «Лидсе», но придет время, когда надо будет сделать самый большой шаг в его карьере, шаг вперед. В «Лидсе» все понимают, там захотят совершить крупный трансфер, в результате которого Рафинья продолжит развитие», – приводит слова Деку Globo Esporte.
- В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провел за «Лидс» 7 матчей и забил 3 мяча.
- Transfermarkt оценивает Рафинью в 32 млн евро.
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