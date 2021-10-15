Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш уверен, что португалец должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

«Статистика Роналду говорит сама за себя. Этого, я думаю, достаточно, чтобы он снова выиграл «Золотой мяч». 115 мячей, забитые за сборную Португалии, делают его рекордсменом в истории футбола. Он также побил 15-летний рекорд, к которому может добавить статус лучшего бомбардира.

Все это огромные достижения, они должны сыграть решающую роль в присуждении трофея. Криштиану продолжает демонстрировать, что он – лучший футболист мира всех времен. Да, это личная награда, но не будем забывать, что Роналду был лучшим бомбардиром в Серии А и на последнем чемпионате Европы. Он рекордсмен по забитым мячам в Лиге чемпионов и единственный игрок в мире, выигравший все в трех разных странах – в Англии, Италии и Испании.

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И все это в возрасте 36 лет, с абсолютной стабильностью, целеустремленностью и отличной способностью к преодолению трудностей. Мне кажется, в этом году у «Золотого мяча» есть имя: Криштиану Роналду. По моему мнению, он никогда не заслуживал награды столь сильно», – приводит слова Мендеша L’Équipe

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.

На «Золотой мяч»-2021 названы 30 претендентов.

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