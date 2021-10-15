Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал покупку «Ньюкасла» саудовским фондом.
«Я ждал официального заявления по этому поводу от главы АПЛ Ричарда Мастерса или кого-то еще, поскольку есть очевидное беспокойство по поводу темы с правами человека. Этого не произошло. Это означает, что появилась новая суперсила. Не все можно купить за деньги, но со временем у них будет достаточно денег, чтобы сделать неправильные решения, а затем и верные. В АПЛ, очевидно, подумали: «А давайте попробуем». Теперь есть третий клуб, принадлежащий какой-то стране», – приводит слова Клоппа журналист The Athletic Джеймс Пирс в твиттере.
- Бизнесмен Майк Эшли продал «Ньюкасл» фонду из Саудовской Аравии за 360 млн евро.
- Эшли владел «Ньюкаслом» 14 лет: он приобрел клуб в 2007 году за 150 миллионов евро.
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