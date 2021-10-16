Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на критику легенды манкунианцев сэра Алекса Фергюсона по поводу игрового времени для Криштиану Роналду.

«Я совершенно спокойно к этому отношусь. Я часто не соглашался с мнением Фергюсона и довольно много раз говорил об этом жене, но это никогда не попадало в заголовки новостей. Уверен, сэр Алекс знает, что меня это не беспокоит. Все мы хотим видеть Криштиану на поле: он уникален, он не такой, как все, он сделал потрясающую карьеру, все хотят прийти и посмотреть на него.

Но очевидным фактом является то, что он не может играть в каждом матче – это просто человеческий фактор. Фергюсон и сам знает, насколько трудно тренеру в такой ситуации. Он тоже периодически рисковал и ротировал состав, чтобы дать отдых Райану Гиггзу, Уэйну Руни или Дэвиду Бекхэму, – лучшим игрокам, которые у нас были. Иногда это срабатывало, иногда – нет», – сказал Сульшер на пресс-конференции. Его слова приводит Goal

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Сульшер оставил Криша в запасе в матче 7-го тура АПЛ с «Эвертоном». Игра завершилась вничью – 1:1, Роналду вышел на поле на 57-й минуте.

После матча сэр Алекс Фергюсон пообщался на тему Роналду с экс-бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, и их разговор слили в соцсети. «Ты всегда должен начинать матч с лучшими игроками на поле», – заявил легендарный коуч.

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