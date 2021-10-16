Агент Мино Райола хочет, чтобы его клиент Поль Погба перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал Мадрид».
Контракт француза с манкунианским клубом истекает 30 июня 2022 года. «Мадрид» готов платить Погба зарплату в размере 14 миллионов евро в год после вычета налогов. Также игрок и агент получат подписной бонус за бесплатное трансфер, который составит около 30 миллионов евро, сообщает ABC.
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток удержать француза. Руководство клуба уже предложило полузащитнику новый 5-летний контракт с рекордной зарплатой в размере 20 миллионов евро в год.
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- В сезоне-2021/22 Поль Погба провел за «МЮ» 7 матчей в АПЛ и выполнил 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает 28-летнего француза в 60 миллионов евро.
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