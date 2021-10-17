Бюджет «Ньюкасла» на трансферы – почти в четыре раза меньше, чем сумма, которую клуб имеет право потратить на покупку новых футболистов зимой.
По информации The Telegraph, трансферный бюджет составляет 50 миллионов фунтов (примерно 60 миллионов евро). Клуб при этом может потратить 190 миллионов фунтов (примерно 223 миллиона евро), не нарушив при этом финансовый фэйр-плей.
- Бизнесмен Майк Эшли продал «Ньюкасл» фонду из Саудовской Аравии за 360 млн евро.
- Эшли владел «Ньюкаслом» 14 лет: он приобрел клуб в 2007 году за 150 миллионов евро.
Чемпионат Англии
«Очевидное беспокойство». Клопп – о покупке «Ньюкасла» шейхами
Чемпионат Англии
«Ньюкасл» заплатит «Лестеру» за Роджерса €19 млн (Ди Марцио)
Чемпионат Англии
Эшли отметил продажу «Ньюкасла» пивом. Он оставил 6 евро чаевых