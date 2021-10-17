Бюджет «Ньюкасла» на трансферы – почти в четыре раза меньше, чем сумма, которую клуб имеет право потратить на покупку новых футболистов зимой.

По информации The Telegraph , трансферный бюджет составляет 50 миллионов фунтов (примерно 60 миллионов евро). Клуб при этом может потратить 190 миллионов фунтов (примерно 223 миллиона евро), не нарушив при этом финансовый фэйр-плей.

Бизнесмен Майк Эшли продал «Ньюкасл» фонду из Саудовской Аравии за 360 млн евро.

Эшли владел «Ньюкаслом» 14 лет: он приобрел клуб в 2007 году за 150 миллионов евро.

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