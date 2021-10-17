Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер оформил хет-трик в составе Академии до 23 лет всего через несколько часов после выхода на замену за основную команду.

19-летний футболист попал в заявку «Манчестер Сити» на матч 8-го тура АПЛ против «Бёрнли». Палмер провел на поле ровно минуту – Хосеп Гвардиола выпустил полузащитника на замену в добавленное время. А уже спустя несколько часов Коул вышел в стартовом составе «Академии Манчестер Сити» в игре с «Лестером». Игрок оформил дубль уже в первом тайме, а во вторые 45 минут прибавил к нему еще один забитый мяч. Между стартовыми свистками одного и другого матча прошло ровно 4,5 часов.

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«Сити» обыграл «Бёрнли» со счетом 2:0. Палмер сыграл в АПЛ лишь во второй раз – до этого он выходил на замену в матче 2-го тура против «Норвича».

19-летний игрок дебютировал за клуб в игре четвертого раунда Кубка английской Лиги против «Бёрнли» в прошлом сезоне.

В сентябре Коул забил свой первый гол за первую команду – это случилось в матче третьего раунда Кубка Лиги с «Уикомом».

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