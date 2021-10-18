В 90-х болельщики «Ньюкасла» уже проходили схожий этап. Когда команду подхватил мультимиллионер Джон Холл, город впал в эйфорию. «Мы хотим быть среди 10 лучших клубов Европы и входить в топ-3 в Англии», – заявил о намерениях новый владелец, хотя команда болталась во втором дивизионе (сейчас это Чемпионшип).

Чтобы подкрепить слова действиями, в феврале 1992-го Холл пригласил на пост главного тренера Кевина Кигана. Плевать, что Киган до этого никого не тренировал – в Англии он был легендой. При этом обладатель двух «Золотых мячей» и победитель Кубка чемпионов закончил карьеру именно в «Ньюкасле».

После завершения профессиональных выступлений Кевин переехал в Испанию. За семь лет в Марбелье Киган посмотрел целиком всего два футбольных матча: финал Кубка чемпионов-1991 и матч «Ньюкасла» с «Блэкберном». «Честно говоря, я нормально справлялся без футбола. Дочери думали, что раньше я профессионально играл в гольф», – вспоминал экс-футболист.

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Кевин Киган в «Гамбурге» Фото: Imago

Киган хотел, чтобы дети получили английское образование, поэтому в 1992-м вернулся в Англию. Как раз тогда и позвонил Холл. Команда висела на грани исторического вылета в третий дивизион, но экс-игрока «Ливерпуля» и «Гамбурга» не испугал такой вызов.

Первым делом Киган вычистил тренировочную базу, чтобы все было на профессиональном уровне: «Она находилась в запущенном состоянии, мой ассистент Терри Макдермотт назвал ее дырой. Все было покрыто слоем грязи: раздевалки, тренажерный зал, бани и душевые. Стиральные машины отсутствовали, игрокам приходилось стирать форму дома. Футболисты не чувствовали, что их ценят, поэтому я потратил 6000 фунтов собственных денег на ремонт. Мы провели дезинфекцию, все очистили и покрасили. Вскоре команда тренировалась с чувством гордости».

Затем коуч просмотрел молодых воспитанников и подтянул в основу самых способных. Отсутствие тренерского опыта звезда 70-х компенсировал авторитетом и смелыми решениями. Философия Кигана оказалась максимально простой: не можете сыграть на ноль – забейте больше, чем пропустили. Тренер натурально запрещал играть в скучный футбол и приводил аргументы, от которых растаял бы любой болельщик: «Люди тратят деньги, чтобы посмотреть, как вы пинаете мяч. Так что развлекайте народ!»

Несмотря на громкие обещания, на старте сотрудничества Холл неохотно выделял деньги на трансферы. Киган обиделся и ушел из команды спустя несколько месяцев после того, как возглавил ее. Бизнесмена вразумила жена – через несколько дней после инцидента Холл позвонил коучу и пообещал миллионы на новичков.

Киган уберег «Ньюкасл» от вылета в бездну и развернул трансферную охоту для выхода в АПЛ. Тренера не смущало, что его команда не играла в высшем дивизионе – при переговорах он выезжал за счет легендарного статуса. Кигану даже хватило наглости позвать в «Ньюкасл» лучшего бомбардира Кубка чемпионов-1991/92 – Сергея Юрана.

«Англичане предложили точно такой же контракт, какой был у меня в «Бенфике». Англия – это интересно, но я всех поблагодарил и отказался. «Бенфика» – большой клуб, в отличие от «Ньюкасла». Я игрок основы, адаптировался в стране, говорю на языке. Ради чего перемены? Чисто рациональный подход», – объяснил отказ Юран.

Одна из выстреливших покупок – Энди Коул. В марте 1993-го «Ньюкасл» заплатил «Бристолю» 1,75 млн фунтов – из английских форвардов только Алан Ширер и Тедди Шерингем стоили дороже. Благодаря Коулу Киган комфортно чувствовал себя в первом сезоне в АПЛ – Энди вколотил 34 гола в чемпионате и неожиданно затащил команду на третье место.

Страйкер ушел в «Манчестер Юнайтед», когда в 1995-м «Ньюкасл» финишировал лишь шестым. Но система Кигана от этого не пострадала: взамен тренер увел у «КПР» Леса Фердинанда. «Меня подкупил его энтузиазм во время разговора о том, куда движется клуб. Хватило пары минут, чтобы я согласился на трансфер», – признался форвард.

В нагрузку к Фердинанду «Ньюкасл» хотел еще и Роберто Баджо. Представители английского клуба на полном серьезе постучались в двери «Ювентуса», но ожидаемо получили отказ. Вместо Хвостика команду пополнил Давид Жинола из «ПСЖ», а зимой подъехал Фаустино Асприлья из «Пармы». Усиления помогли «Ньюкаслу» финишировать на второй строчке в сезоне-1995/96, только второму месту особо никто не радовался. К рождеству «сороки» лидировали с отрывом в 10 очков, но на дистанции проиграли «МЮ».

Лес Фердинанд, «Ньюкасл» Фото: Imago

«Мне часто говорят, что во второй части сезона стоило переключиться на более оборонительную манеру игры, но у меня не было игроков под такой футбол. Говорят, что никто не запоминает тех, кто финишировал вторым, но нас не забудут за тот сезон», – считает Киган.

«Ньюкасл» отомстил «Манчестеру» на трансферном рынке. Летом 1996-го Холл вывалил 15 млн фунтов за Ширера – рекордный трансфер того времени. Алекс Фергюсон зазывал нападающего на «Олд Траффорд», но футболист предпочел вернуться в город, где полюбил футбол в детстве. В итоге Ферги взял Сульшера.

«В том, что касается страсти и убеждения, Кевину мало равных. Он продал мне идею носить знаменитую черно-белую футболку с девятым номером перед великолепными болельщиками и исполнить мальчишескую мечту», – поделился подробностями переговоров Ширер. В «Ньюкасле» девятку носил Фердинанд, но Киган решил вопрос. «Тренер наплел мне, что это всего лишь номер, и когда он сам играл, то не придавал этому значения», – Фердинанду пришлось забрать десятку.

Дебютный матч Ширера выпал на Суперкубок Англии, где «МЮ» снова разделал оппонентов – 4:0. Правда, команда Кигана быстро влепила ответную пощечину. В октябре «Ньюкасл» укатал «Манчестер» на «Сент-Джеймс Парк» со счетом 5:0, а Ширер забил один из 25 мячей в чемпионате.

Алан Ширер, «Ньюкасл» Фото: Getty Images

Красивая и долгожданная победа оказалась зенитом «развлекателей». В следующих девяти матчах АПЛ «Ньюкасл» одержал лишь одну победу и подтолкнул Кигана к выходу. Тренер ушел красиво. Выиграл две последние встречи с общим счетом 10:1 и заявил: «Выжал максимум из этой команды. Для всех будет лучше, если сейчас я уйду».

После трансфера Кигана из «Ливерпуля» в «Гамбург» в 1977-м его место успешно занял Кенни Далглиш. Спустя 20 лет Далглиш сменил Кигана в «Ньюкасле» уже в роли главного тренера. Замена выглядела равноценной – в 1995-м шотландец выиграл чемпионство с «Блэкберном», где раскрыл Ширера.

Новый коуч дотянул команду до второго места в чемпионате, но в сезоне-1997/98 случился провал – 13 строчка. Далглиш затеял перестройку, которую не вывез. 12 игроков на выход и 20 на вход – резкое обновление состава не принесло дивидендов. Фанаты на «Сент-Джеймс Парк» лишь раз по-настоящему кайфанули: Асприлья хет-триком прибил «Барселону» в Лиге чемпионов. Тем не менее из группы «Ньюкасл» так и не выбрался.

Мини-возрождение случилось в начале 2000-х, когда «Ньюкасл» три сезона подряд финишировал в топ-5 АПЛ и участвовал в еврокубках, но амбиции, о которых когда-то говорил Холл, со временем улетучились: «Мы инвестировали много денег, но это были адекватные деньги. Когда я был владельцем, много местных миллионеров помогали клубам. Мы любили свои команды, ценили традиции и понимали фанатов. Сегодня такого нет».

Учитывая, что арабам достался клуб без долгов (предыдущий владелец Майк Эшли погасил их в начале правления), они вряд ли будут скупиться на инвестиции. Спустя 25 лет «Ньюкасл» снова способен устанавливать трансферные рекорды. Чтобы паззл сошелся, остается найти авторитетного дядьку, который прикажет футболистам развлекать народ.

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