Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд основательно подготовился к матчу восьмого тура АПЛ с «Вест Хэмом». На бутылку для воды футболист наклеил шпаргалки о бьющих пенальти.

Пикфорду не потребовалось в них заглядывать, зато теперь мы знаем об излюбленных углах Майкла Антонио, Деклана Райса и Марка Ноубла.

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«Эвертон» уступил «Вест Хэму» со счетом 0:1, единственный мяч забил Анджело Огбонна.

С 14 очками команды идут рядом в таблице. «Вест Хэм» – на седьмом месте, «Эвертон» – на восьмом.

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