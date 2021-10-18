Во время матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» защитник лондонцев Серхио Регилон подсказал главному арбитру Андре Марринеру, что одному из фанатов на трибуне стало плохо.

Судья приостановил встречу, и защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер подозвал члена медштаба команды с дефибриллятором и попросил его срочно отправиться на помощь. Пауза длилась до конца основного времени первого тайма плюс еще семь добавленных минут. Как сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни в твиттере , фанату оказали помощь и отправили в больницу, его состояние стабилизировалось.

«От трех очков всегда радостно, но для меня этот человек важнее. Мне сказали, что он в порядке, в стабильном состоянии. Я увидел, как болельщики размахивают руками, заметил лежащего человека, понял, что что-то не так. Я посмотрел на судью, и он остановил матч. Думаю, что сейчас все в порядке. Это было очень странно. Я видел лежавшего человека, я нервничал, потому что не хотел видеть это», – приводит слова Регилона BBC Sport

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