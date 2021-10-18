Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер включил Мохамеда Салаха в команду фэнтези АПЛ. Перед матчем с «Ливерпулем» голкипер назначил египтянина капитаном – по правилам игры набранные кэпом очки удваиваются.
В игре восьмого тура АПЛ «Уотфорд» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5, а Салах сначала отдал результативную передачу на Садио Мане, а во втором тайме забил четвертый мяч мерсисайдцев. Пропустив два гола при участии египетского игрока, Фостер набрал в фэнтези 26 очков. При этом голкипер включил в команду и себя, но перед игрой с «Ливерпулем» оставил на виртуального Бена на скамейке, выпустив в основе Эдерсона.
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- «Уотфорд» занимает 16-е место в таблице АПЛ с семью очками.
- Следующий матч команда проведет 23 октября против «Эвертона» – ждем в фэнтези-команде Фостера Эндроса Таунсенда.
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