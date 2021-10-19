Мерсисайд – богатый на таланты регион Англии, а местные клубы регулярно поставляют футболистов для сборной. Большинство проспектов идут в академию «Ливерпуля», которая в эру Премьер-лиги выпустила легенд клуба Стивена Джеррарда и Джейми Каррагера, обладателя «Золотого мяча» Майкла Оуэна и одного из лидеров нынешней команды Трента Александер-Арнольда. Школа «ирисок» скромнее по именам, но главный английский талант за много лет обучался именно там – лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» и Англии Уэйн Руни дебютировал в синей майке в 16 лет.

У академий клубов могло быть гораздо больше звездных выпускников, но для многих статус игрока первой команды родного клуба становился слишком тяжелой ношей. Собрали истории трех ноунеймов из Мерсисайда, которые рано пропали с радаров.

Майкл Нгу, 28 лет

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16-летний Нгу привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и попал на просмотр к «красным дьяволам». Страйкер играл бок о бок с Полем Погба и Джесси Лингардом, заслужил предложение контракта, но в итоге выбрал «Ливерпуль» – парню нашептали, что в команде мерсисайдцев у него будет больше возможностей.

В 2009-м он присоединился в «красным» и вскоре начал тренироваться с первой командой под руководством Кенни Далглиша. «Обычно у тебя мурашки перед игрой, но у меня они появились перед тренировкой с основой. Я испытал огромный прилив адреналина, эмоции помогли мне сосредоточиться и проявить себя. Это был удивительный опыт», – так Майкл вспоминает спарринг с Джеррардом, Суаресом и остальными.

Майкл Нгу, Маркос Алонсо Фото: Getty Images

На смену Далглишу пришел Роджерс и посоветовал Нгу продолжить прогресс в аренде. Форвард поиграл за шотландский «Хартс» и клубы низших английских дивизионов, а в 2014-м его контракт с «Ливерпулем» истек. Тренер предпочитал страйкеру Суареса, Старриджа, Стерлинга и даже Луиса Альберто, поэтому парень решился на полноценный трансфер в шотландский «Килмарнок».

Через несколько месяцев клуб играл против «Селтика», за который тогда выступал Вирджил ван Дейк, и нидерландский защитник окончательно поломал карьеру футболиста – подкат нынешнего лидера «Ливерпуля» выбил Нгу из игры на два года, Майкл перенес две операции, чтобы собрать лодыжку в единое целое.

«Я был сломлен не только физически, но и морально. Хирург сказал, что если реабилитация пойдет не по плану, я больше не смогу играть в профессиональный футбол. Я пережил очень тяжелое время. Иногда садился в машину, включал музыку и бессмысленно гонял по магистралям – а потом снова возвращался домой», – вспомнил пережитое игрок.

Майкл Нгу на тренировке «Ливерпуля» Фото: Getty Images

Нгу никому не рассказывал о ментальных проблемах. Внешне он всегда был веселым парнем и считал, что другие просто не поймут, через что он проходит. В 2018-м он чуть не угодил за решетку – его признали виновным в продаже веселящего газа на музыкальном фестивале двумя годами ранее, но он раскаялся и отделался испугом.

«Я пил и тусовался с людьми, о которых сейчас ничего не знаю. В то время футбол ушел из моей жизни, и в планах не было ничего хорошего. Я был сломлен изнутри, но не хотел этого показывать», – признался Нгу. С тех пор он курсирует между клубами английских низов и мелкими зарубежными чемпионатами, а с лета 2021 года играет за албанскую «Тирану».

Джон-Пол Киссок, 31 год

«Эвертон» взял Киссока в академию, когда парню было всего семь лет. Джон-Пол успешно поднимался по командам различных возрастных групп и привлекался к игре за молодежные составы Англии – в 14 лет он играл за U-16, а в 16 выступал за U-18.

В английском футболе традиционно предпочитают высоких и крепких парней – часто техничным игрокам непросто пробиться из-за небольшого роста, а Киссок был чуть выше 160 сантиметров. Примерно в то же время в Каталонии выстрелили Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста, что помогло англичанину получить шанс во взрослой игре: «Как только эти трое заявили о себе, они оказали большое влияние – показали всему миру, что необязательно быть большим и сильным, чтобы решать на поле».

Джон-Пола привлекали к тренировкам с основой и несколько раз включили в заявку первой команды на матчи Кубка УЕФА, Кубка Англии и Премьер-лиги. Полузащитник так и не сыграл за «ирисок» ни минуты, в чем он винит главного тренера Дэвида Мойеса: «Он отличный оборонительный коуч, но я был игроком другого плана, и ему это не нравилось. Я пытался играть иначе и, думаю, он во мне разочаровался».

Джон-Пол Киссок Фото: Getty Images

В 2006 году Киссок побил рекорд Руни, став самым молодым игроком резерва «Эвертона», но через три года Мойес посоветовал ему искать новый клуб. Джон-Пол вернулся в раздевалку на базе клуба и разрыдался: «Пытался сдержаться, но не смог. В моей ситуации было только два выхода – выплыть или утонуть. Такая обстановка не облегчала задачу».

Уход из родной команды стал трагедией. В январе 2009 года он был на скамейке «ирисок» в мерсисайдском дерби в Кубке Англии, а через несколько месяцев начал работать таксистом. Семья и друзья поддержали Киссока и мотивировали вернуться в футбол, но Джон-Пол так и не вышел на уровень Премьер-лиги.

Он провел всю карьеру в командах низших дивизионов Великобритании, а в «Лутоне» болельщики прозвали его местным Месси за невысокий рост и впечатляющие скиллы. Полузащитник завершил карьеру в 30 лет и вернулся в родной Ливерпуль, сейчас он работает в сфере недвижимости и развивает бизнес вместе с братом.

Джон Отсемобор, 38 лет

Уроженец Ливерпуля не играл на профессиональном уровне до 13 лет, но в тинейджерстве его заметили скауты местных грандов, и он пришел в академию «красных». С 2000 по 2002 годы он играл в резерве на позиции крайнего защитника, а в ноябре 2002-го его выпустили в основе первой команды на кубковый матч с «Саутгемптоном».

«Я делил номер с Йоном Арне Риисе. После ужина мы вернулись в комнату, зазвонил телефон, и Йон передал мне трубку – сказал, что тренер хочет поговорить со мной. Коуч сообщил о решении выставить меня на игру и посоветовал предупредить мать. Полный восторг. И вот я уже сижу в раздевалке с парнями вроде Стивена Джеррарда», – вспомнил Джон.

На остаток того сезона Отсемобор уехал в аренду в «Халл», а в октябре 2003 года, через 11 месяцев после дебюта за «Ливерпуль», попал в громкую историю. «У друга родился первенец, поэтому мы отправились обмыть это дело. Мы пошли в место, где у Робби Фаулера были небольшие проблемы за пару месяцев до, но я был ноунеймом и просто развлекался с друзьями.

Джон Отсемобор Фото: Getty Images

Друг поссорился с одним парнем в клубе, и тот достал пушку. Он выстрелил в меня, наверное, чтобы просто припугнуть. Я почувствовал себя немного странно, когда провел рукой по заднице и поднес ее к лицу – казалось, что я окунул руку в красную краску, столько там было крови», – так Джон вспоминает главный хайлайт карьеры.

Футболист запаниковал и спрятался в подвал в ожидании скорой. Прибывший медик сказал, что пули прошли насквозь, а игроку очень повезло – пара сантиметров выше, и раздробленное бедро поставило бы крест на его футбольной карьере. Отсемобор провел ночь в больнице и быстро стал героем желтой прессы.

«Меня несправедливо оклеветали. Люди начали говорить, что я тусуюсь с разными бандами. Ну, ​​знаете, молодой черный парень, скаузер – любой, кто меня не знает, легко поверит во всю эту чушь», – жаловался игрок. К счастью, клуб не поставил на выпускнике академии крест.

Через пару месяцев после инцидента Жерар Улье выпустил парня в старте на игру Кубка Лиги, затем был и дебют в АПЛ. Для Джона все закончилось с приходом Рафы Бенитеса: испанец привел своих футболистов, а англичанин не входил в его планы: «Я рыдал, прося Бенитеса дать мне еще год, но он уже решил».

Отсемобор слонялся по английским низам, пока в 2014 году не завершил карьеру из-за проблем с коленом в 31 год. К тому моменту он обеспечил будущее, вложившись в недвижимость, но решение об уходе далось с трудом – экс-защитник до сих пор с трудом смотрит футбол, понимая, что больше не принадлежит этому миру.

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