«Челси» был близок к подписанию Неймара в 2013 году после страстной речи бывшего технического директора клуба Майкла Эменало, который сравнил бразильского форварда с иконой баскетбола – Майклом Джорданом.

Заполучить Неймара мечтал владелец «синих» Роман Абрамович. Он встречался с Неймаром-старшим в Лондоне, после чего переговорами о трансфере занимался Эменало. По словам футбольного юриста и адвоката Маркоса Мотты, экс-техдир «Челси» прилетел в Бразилию и провел одну из лучших рекламных презентаций, которую Мотта когда-либо слышал. Майкл заявил, что личный бренд бразильца повысится до уровня Майкла Джордана, если он переедет в западный Лондон.

Эменало рассказал историю «Чикаго Буллз» и Майкла Джордана: до прихода игрока «Чикаго» не был великой командой, но вместе они превратились в международную икону. Эменало заявил, что Неймар может стать для «Челси» Майклом Джорданом. «Жозе Моуринью вернется в клуб и хочет работать с Неймаром. Вы приведете «Челси» на вершину», – сказал нигериец.

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По словам футбольного юриста и адвоката Маркоса Мотты, эта речь привлекла внимание отца бразильца Неймара Сантоса-старшего. «Я впервые увидел, что отец Неймара слушал кого-то более 30 минут, не глядя в свой смартфон», – приводит слова Мотты Sport Bible со ссылкой на The Guardian.

Впрочем, уловки Эменало не помогли «Челси» подписать Неймара – бразилец был твердо настроен на переход в «Баарселону», и в мае 2013 года подписал контракт с каталонским клубом.

Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год. С каталонцами форвард выиграл 2 титула Ла Лиги, 3 Кубка Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

Перед сезоном-2017/18 бразилец перешел в «Пари Сен-Жермен» за рекордную сумму в 222 млн евро.

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