Бывшая футболистка сборной Англии и «Арсенала» Алекс Скотт неожиданно узнала, что один из ее предков был рабовладельцем. Скотт участвовала в шоу на BBC, где герои узнают о дальних родственниках.

37-летняя спортсменка и телеведущая в рамках шоу отправилась на Ямайку, где встретилась со специалистом, изучившем историю ее семьи. Выяснилось, что предок Скотт Роберт Фрэнсис Кумбс в 1820-х владел рабами – девушке показали список людей, принадлежавших Кумбсу. Скотт не сдержала эмоций и расплакалась. «Это противоречит всему, за что я выступаю», – сказала футболистка, публично выступавшая в поддержку движения BLM.

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Скотт пять раз побеждала в чемпионате Англии среди женщин.

Девушка играла за национальную команду с 2004 по 2017 год и забила 12 мячей в 140 матчах.

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