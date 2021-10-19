Опубликовано 19/10/2021 в 08:34 GMT

Бывший нападающий «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал слова агента Криштиану Роналду Жорже Мендеша, который назвал португальца лучшим в истории.

«Хватит этих драм. Роналду – лучший футболист в истории? Он не выходит даже в топ-5. Для меня Месси, Пеле, Марадона, Кройфф и Роналдо, тот, который феномен, на другом уровне», – приводит слова Кассано Tuttojuve со ссылкой на BoboTV.

Церемония вручения «ЗМ» пройдет 29 ноября в театре Шатле в Париже.

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