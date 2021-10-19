Зинедин Зидан может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Представители манкунианцев уже контактировали с французским коучем.
Кандидатуру Зидана предложил Криштиану Роналду, с которым португалец работал в «Реале». Сульшер пока в неопределенном состоянии – команда выиграла лишь один матч из последних пяти, сообщает El Chiringuito.
- Зинедин Зидан объявил об уходе из «Реала» по окончании сезона 2020/21 из-за отсутствия поддержки со стороны руководства клуба.
- Криштиану Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа после 12 лет в «Реале» и «Ювентусе».
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