Борющаяся с расизмом и дискриминацией в футболе организация Kick It Out хочет сделать внушение руководству «Ньюкасла».
В Kick It Out недовольны поведением фанатов, которые носят головные уборы, имитирующие куфию – головной платок мужчин в Саудовской Аравии. Организация настроена обсудить этот вопрос с клубом и провести образовательные семинары для болельщиков, чтобы объяснить, почему такое поведение укрепляет стереотипы и может быть оскорбительным, сообщает Sky Sports.
- Перед игрой «Ньюкасла» с «Тоттенхэмом», первой после покупки фондом Саудовской Аравии, болельщики пришли на стадион в самодельных головных уборах.
- Бизнесмен Майк Эшли продал «Ньюкасл» за 360 миллионов евро.
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