Расстановка сил в футболе меняется каждую минуту. Гений и претендент на «Золотой мяч» может тотчас превратиться в изгоя, а ноунейм в сенсацию и всенародного любимчика. Последнее пережил вратарь Эмилиано Мартинес. Казалось, ему было предначертано до конца карьеры путешествовать по арендам в клубы без амбиций.

Но лето-2020 стало переломным для Эмилиано. Вратарь не упустил шанс проявить себя на фоне травмы Бернда Лено и теперь играет в основе «Астон Виллы», а также получает респект от Лионеля Месси. «У нас [в сборной] один из лучших вратарей мира и, без сомнения, мы этим пользуемся», – радовался шестикратный обладатель «Золотого мяча» в интервью. Но путь Мартинеса к славе был труден и тернист.

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Согласился перейти в «Арсенал» из-за нищеты

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Эмилиано Мартинес, «Арсенал» Фото: Getty Images

Эми начал футбольную карьеру в аргентинском «Индепендьенте», стабильно играл в основе на юношеских турнирах как за клуб, так и за сборную. Во время молодежного Кубка Америки-2010, на котором аргентинцы заняли второе место, на 17-летнего вратаря положил глаз «Арсенал».

По окончании турнира Эмилиано сказали, что директор «Индепендьенте» Мигель Анхель Санторо очень хочет пообщаться с ним в кабинете. Воодушевленный Мартинес ожидал, что Санторо сообщит ему о переводе в первую команду, но ошибся. «Такой шанс бывает раз в жизни», – сказал Санторо и объявил об интересе «Арсенала».

Спустя несколько дней после просмотра лондонцы позвонили Мартинесу и предложили полноценный контракт. Сначала Эми испугался и думал отказаться, но потом вспомнил, как его отец ночами рыдал из-за невозможности погасить долги. «Я не хотел переходить, потому что знал, что могу попасть в первую команду «Индепендьенте». Я сделал это [подписал контракт с «Арсеналом»] больше из-за финансовых проблем, чем из-за спортивных амбиций», – объяснял решение футболист.

Спустя десятилетия он упомянул родной клуб в интервью и нарвался на скандал. «Из-за плохих вещей, которые сделал клуб, и из-за смены президента я слегка потерял любовь к нему», – шокировал всех Мартинес. Болельщики ринулись строчить гневные сообщения вратарю и на следующий день Эмилиано пришлось оправдываться.

«Хочу прояснить, «Индепендьенте» – клуб моей любви и единственная команда, за которую я готов играть в Аргентине», – написал игрок в твиттере. Сообщение было сопровождено эмодзи сердечка, и этого оказалось достаточно для успокоения хейтеров.

Мартинес чуть не потерял любовь к футболу из-за аренд

Будучи несовершеннолетним, Мартинес не имел права играть за основу «Арсенала». Поэтому аргентинец получал практику в дубле, а после отправился в английское турне по подвальным клубам. Мартинес успел даже поиграть в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион Англии) за «Оксфорд Юнайтед» и зарубиться в Чемпионшипе с Джои Бартоном, главным безумцем английского футбола 10-х годов.

После разгромного поражения полузащитник «КПР» Бартон начал провоцировать Мартинеса, вратарь поддался и в ответ ущипнул обидчика. Футболистов еле разняли друг с другом, но в подтрибунке напрашивалось продолжение. Джои избежал драки, спрятавшись в подсобке, пока ситуация не утихомирилась.

Джои Бартон спорит с арбитром (2013 год) Фото: Getty Images

Эмилиано огорчался из-за статуса в команде: аргентинец верил, что может стать первым номером «Арсенала», но Арсен Венгер на протяжении нескольких лет кормил игрока «завтраками» и раз в год выпускал на рядовые матчи. Иногда везло: в сезоне-2014/15 добрый Арсен дважды выпустил Мартинеса в старте на Лигу чемпионов. «Помню, когда я дебютировал в ЛЧ против «Андерлехта». Отец летел 27 часов, чтобы попасть на игру, и он плакал весь матч! В тяжелые моменты я всегда думаю о семье», – рассказал Эмилиано.

Но даже после успешной игры в кубках Мартинеса все равно усаживали на лавку, пока не появится очередной клуб для аренды. Вечные отъезды огорчали вратаря и в какой-то момент он потерял любовь к футболу. «Я отправился в аренду в Испанию [в «Хетафе»] и сыграл всего шесть игр. Я понимал, что после этого предстоит возвращение в «Арсенал», где мне не дадут шанса и отправят в очередную аренду», – вспоминал футболист.

В сезоне-2018/19 Унаи Эмери отправил Мартинеса помогать «Редингу» бороться за выживание в Чемпионшипе. Тот сезон Эми дался нелегко: у вратаря родился ребенок, а также ему пришлось обратиться к помощи психолога. Аргентинцу казалось, что он никогда не выйдет из роли запасного. Но помощь специалиста помогла прийти в себя. Тогда он пообещал себе, что это будет последняя аренда.

Эми заменил травмированного Лено и выиграл Кубок Англии

Эмилиано Мартинес после победы в Кубке Англии с «Арсеналом» Фото: Getty Images

По окончании сезона-2018/19 Петр Чех объявил о завершении карьеры, и роль запасного вратаря в «Арсенале» перешла Мартинесу. Он помог команде выйти в плей-офф Лиги Европы, а также поучаствовал в легендарной перестрелке с «Ливерпулем» (5:5, 4:5 по пенальти) в Кубке Лиги, но в целом не претендовал на место в основе – Бернд Лено был слишком убедителен.

Однако в конце сезона Лено получил травму колена и выбыл на неопределенный срок. Настал звездный час Мартинеса – Эмилиано провел 9 оставшихся матчей в АПЛ и принес «Арсеналу» победу в Кубке Англии.

«Говорят, когда ты много работаешь, ты получаешь вознаграждение. Думаю, сегодня я его получил. Я работал в клубе 10 лет, чтобы получить эту возможность. Целую неделю я общался с семьей, и мой отец не очень хотел обсуждать финал, потому что нервничал. Но держу пари, в Аргентине все плакали», – говорил после победы Мартинес, сам еле сдерживавший слезы.

Воодушевленный Эмилиано рассчитывал на первый номер в команде. Но Микель Артета сказал, что не может гарантировать аргентинцу место в старте. Параллельно появился вариант с «Астон Виллой», и Мартинес, после 10 лет попыток пробиться в основу, попросил «Арсенал» отпустить его. Руководство не возражало и выручило за вратаря 16 миллионов евро.

Запугал перед пенальти Фернандеша и Мину – оба промахнулись

Спустя год можно предположить, что «канониры» вряд ли восторге от принятого решения. Лено после травмы резко сдал, поэтому прошедшим летом клубу за 30 миллионов пришлось купить Аарона Рэмсдэйла. В то же время Мартинес максимально кайфует от игры за бирмингемцев и в прошлом сезоне оформил 15 «сухарей». Больше было только у Эдерсона и Эдуара Менди – вратарей из топовых команд.

Эмилиано Мартинес и Лионель Месси, сборная Аргентины Фото: Getty Images

Отличная форма Мартинеса не оставила выбора Лионелю Скалони, который назначил Эми первым номером сборной Аргентины на Копа Америка-2021. Ставка оправдалась: кипер помог команде выиграть первый трофей с 1993 года и был признан лучшим вратарем турнира.

Сборная Аргентины могла и не дойти до финала, если бы Эмилиано не прибегнул к играм разума в серии пенальти с Колумбией. Перед ударом от Йерри Мины Мартинес сбил защитника с толку. «Нервничаешь, да? Могу поспорить, ты нервничаешь. Я знаю, куда ты ударишь. Я съем тебя живьем», – сказал вратарь Мине.

Провокация действительно подействовала на колумбийца, и тот не сумел переиграть Мартинеса. В порыве эмоций Эмилиано не постеснялся показать свои cojones, как это когда-то сделал Диего Симеоне.

После игры страсти утихли, и Эмилиано извинился перед Миной. Он отправил сообщение Йерри, в котором объяснил, что этими действиями хотел почувствовать себя сильным и ни в коем случае не намеревался оскорбить соперника. Мина отнесся с пониманием к действиям Мартинеса.

Но через несколько месяцев Мартинес прибегнул к схожему трюку и сбил с толку Бруну Фернандеша. В сентябре «Астон Вилла» готовилась отмечать победу над «МЮ», но на последней минуте в ворота Эмилиано назначили пенальти. Перед ударом вратарь подошел к Бруну и предложил тому уступить право пробить Криштиану Роналду.

Фернандеш не уступил и видимо зря – пробил выше ворот, а «МЮ» проиграл. Сразу после промаха Эмилиано подбежал к фанатам и начал танцевать. Интересно, отправил ли Мартинес на следующий день португальцу письмо с извинениями?

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