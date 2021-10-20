Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс уволен с должности.
«Ньюкасл» может подтвердить, что Стив Брюс покинул пост главного тренера по обоюдному согласию», – сообщается в твиттере клуба.
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«Думаю, это может оказаться моей последней работой. Было очень и очень тяжело. На меня никогда не рассчитывали по-настоящему, на самом деле. Чувствовал, что люди Желают мне провала и говорят, что я потерплю неудачу, что я бесполезен. Просто пустая трата времени, тактически бездарный кочан капусты вместо головы», – приводит слова Брюса после отставки the Telegrаph.
На место Стива Брюса новые владельцы клуба планируют назначить Грэма Поттера, ныне возглавляющего «Брайтон», информирует Daily Mail. Ранее рассматривалась кандидатура Антонио Конте, но он отказался.
- Стив Брюс возглавлял «Ньюкасл» с июля 2019 года, лучший результат команды за это время – 12-е место в чемпионате Англии в сезоне-2020/21.
- Инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов.
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