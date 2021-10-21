Бывший полузащитник «Фулхэма» Алексей Смертин поделился воспоминаниями об игре против нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я играл в «Фулхэме», они нас обыгрывали 2:0, что ли. У нас на поле появились пространства, что не свойственно английской Премьер-лиге. И помню, как мы с Роналду лицом к лицу встретились на поле. У меня никаких шансов не было: он просто за счет скорости уходил, ему даже не нужно было хитро действовать, как тому же Роналдиньо или Зидану. Он прокидывал мяч, если тебя никто не подстраховывает, то все, пиши пропало.

В футболе же есть такое понятие – плассирование, когда ты берешь дистанцию перед скоростным игроком и усложняешь ему задачу. Но с Роналду как ни плассируйся – ничего не помогает. Я отходил и на два метра, и на три – бесполезно. А он ведь мог и пас отдать. В общем, надо было не дать ему сыграть, но в то же время не опростоволоситься. Как правило, выходило второе», – рассказал Смертин на ютьюб-канале Глеба Чернявского

Лига чемпионов УЕФА Бонуччи: «Мы играли на Криштиану, а теперь снова стали командой» ЧАС НАЗАД

Алексей Смертин играл за «Фулхэм» с 2006 по 2008 годы.

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года.

Лига чемпионов УЕФА Роналду установил рекорд по матчам в еврокубках 16 ЧАСОВ НАЗАД