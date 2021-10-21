Лондонский «Арсенал» пригласил в академию четырехлетнего Заина Али Салмана. Заин стал самым молодым футболистом в подготовительной школе «канониров».

Раньше мальчик занимался в британской First Touch Football Academy. Тренер академии Остин Шофилд рссказал, что ставил Али Салмана со старшими детьми – четырех-, пяти- и шестилетними игроками. И во всех сочетаниях мальчишка был лучше остальных. «Удар, контроль мяча и передачи были намного лучше партнеров. Поэтому мы продолжали и продвигали его дальше в другие составы», – признался Шофилд.

К Остину обратился отец Заина, который предложил сына в старшие возрасты. Тренер согласился, а затем к нему обратился скаут «Арсенала» Стивен Динс.

Чемпионат Англии Венгер возобновит карьеру на 1 матч. Его команда сыграет с «ПСЖ» 12/10/2021 В 14:38

«Этот ребенок творит такое, что в его годы невозможно. Как он бьет по мячу – выглядит слишком остро для его возраста. Так что я позвонил приятелю, а он ответил: «Слушай, а ведь малышу только четыре». Я такой: «Да ладно!» Парню не может быть четыре, его нельзя держать в детском саду», – сообщил Динс в интервью BBC

Заин признался в разговоре с журналисткой BBC, что тренируется вместе с восьмилетними детьми. Они старше него почти в два раза. Мальчику уже исполнилось пять лет.

На инстаграм Али Салмана подписаны больше 10,5 тысячи пользователей. В описании он сам называет себя маленьким Месси.

Чемпионат Англии Защитник «Арсенала» потерял зуб во 2-м матче с «Брайтоном» кряду 02/10/2021 В 20:23