Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поиронизировал над акцентом Криштиану Роналду.
«Иногда бывает трудно понять, о чем говорят Лингард и Рэшфорд. Мне это нравится, потому что в Португалии то же самое. Если вы спросите Криштиану, он ответит, что я и Диого Далот разговариваем по-другому. Роналду с Мадейры, и его диалект – один из худших в португальском языке. Боже мой, клянусь, португальцы не понимают, что говорят люди с этого острова!» – сказал Фернандеш в ютуб-шоу Wingmen. Его слова приводит Manchester Evening News.
- Бруну Фернандеш забил 4 мяча и сделал 2 ассиста за 8 матчей АПЛ-2021/22.
- На счету Криштиану Роналду – 3 гола в пяти матчах чемпионата Англии.
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