Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра рассказал об очень непростом моменте своей жизни. Перед выпуском автобиографии он вспомнил, как в 13-летнем возрасте подвергся сексуальному насилию, оставшись ночевать в доме учителя.

Эвра привел подробности, как учитель однажды пытался дотронуться до него, думая, что мальчик спит. В другой раз бегал за ним по квартире, пытаясь в жесткой форме снять с него одежду, а одной ночью, когда Патрис спал, мужчина подошел к нему и засунул пенис ему в рот.

После этого он к учителю не приходил, но открыться тогда семье не смог, поскольку боялся непонимания со стороны близких, а терпел приставания до последнего, потому что его угощали вкусной едой и давали играть в приставку. Через несколько лет с Эвра связалась полиция после массовой жалобы на учителя (имя которого не приводится), однако даже тогда он не признался.

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«Это был тяжелый момент для меня. Мне предстояло рассказать о случившемся братьям, сестрам и близким друзьям. Мне не хотелось, чтобы люди испытывали жалость ко мне. Сложная ситуация. Мать не ожидает услышать подобное от своего ребенка. Для моей матери рассказ стал большим потрясением, и она предложила не писать об этом в книге, потому что слишком личное. Но я ответил ей, что нужно думать и про других детей. Она сказала, что понимает», – приводит слова футболиста The Times

Патрис Эвра – серебряный призер Евро-2016 в составе сборной Франции.

7 января 2018 года Эвра подписал контракт с «Вест Хэм Юнайтед», последним своим клубом в карьере. По окончании сезона английский клуб решил расстаться с Патрисом.

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