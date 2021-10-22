Букмекерская компания БЕТСИТИ стала официальным партнером ФК «Ливерпуль» – 19-кратного чемпиона Англии и 6-кратного победителя Лиги чемпионов УЕФА.
Российский букмекер подписал долгосрочное соглашение с английским топ-клубом. В рамках партнерства БЕТСИТИ и «Ливерпуль» планируют провести целый комплекс совместно разработанных масштабных акций.
Среди своих клиентов БЕТСИТИ разыграет специальные туры в Англию с билетами на домашние матчи «Ливерпуля», форму клуба с автографами игроков и другие ценные призы.
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БЕТСИТИ – официальный партнер «Ливерпуля» в России
Фото: Other Agency
Также игроки БЕТСИТИ смогут делать долгосрочные ставки на трофеи «Ливерпуля» и индивидуальные достижения футболистов.
Мэтт Скаммелл, коммерческий директор Футбольного клуба Ливерпуль:
«Мы рады приветствовать БЕТСИТИ в футбольном клубе Ливерпуль в качестве нашего нового партнера. Я знаю, что ставки, коэффициенты и специальные предложения БЕТСИТИ понравятся нашим болельщикам в СНГ, и это здорово, что у нас есть возможность донести до наших болельщиков новые способы дополнительного взаимодействия с клубом».
Юрий Нестеров, СЕО букмекерской компании БЕТСИТИ:
«Ливерпуль» — одна из сильнейших команд Англии и Европы. Это клуб с великой историей и миллионами болельщиков по всему миру. Мы видим, что у нас общие ценности, ведь на протяжении всей игры наших клиентов мы остаемся рядом с ними, помогаем, развиваем, обучаем и поддерживаем их.
БЕТСИТИ — первый российский букмекер, который стал официальным партнером «Ливерпуля». Для нас это большая честь.
Уверен, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Для российских болельщиков «Ливерпуля» БЕТСИТИ подготовит приятные сюрпризы».
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