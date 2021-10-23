Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своей роли в клубе.

«Команда сильно изменилась: летом «МЮ» купил меня, купил Рафаэля Варана и Джейдона Санчо. Адаптация и понимание системы игры займут время, но я думаю, шаг за шагом мы должны дать понять, что все возможно. Я говорю не только о своих личных качествах – я ставлю команду на первое место. как Коллективные победы даются проще, чем индивидуальные. И я верю, что в этом сезоне мы можем добиться успеха.

Каждый должен знать свою роль. И моя роль в команде заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде опытом и знанием игры. Если все станут думать так же, будут жертвовать собой ради команды, думаю, мы станем лучше. У нас есть фантастические болельщики, фантастический стадион, фантастическая команда, так что мы должны продолжать в том же духе.

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Я мотивирован заниматься своим делом, делать счастливыми людей, семью, болельщиков и себя самого. Я хочу поднять планку достижений еще выше. В Лиге чемпионов у меня больше всего голов, больше всего побед, передач... Всего. Но я хочу продолжать. Мне нравится играть в футбол. Мне нравится делать людей счастливыми», – сказал Роналду в интервью Sky Sports

На счету Криштиану Роналду – 3 гола в пяти играх АПЛ-2021/22.

В Лиге чемпионов португалец отличился в каждом из трех матчей группового этапа.

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