В современном футболе непримиримые соперничества между топ-клубами превратились в символ ушедшей эпохи, а рациональный подход и бизнес-мышление затмили преданность и патриотизм. «Челси» без проблем отпустил в «Арсенал» Петра Чеха, Давида Луиса и Виллиана, Фернандо Торрес переехал из «Ливерпуля» в «Челси», а Рахим Стерлинг – в «Манчестер Сити». Робин ван Перси бросил «Арсенал» ради медали победителя Премьер-лиги с «Ман Юнайтед», а Карлос Тевес поссорился с «красными дьяволами» и отправился покорять чемпионат Англии в составе «Манчестер Сити».

Однако даже сейчас остались редкие исключения, когда представить переход футболиста из одного клуба в другой еще более трудно, чем в прошлом тысячелетии. Один из примеров такой вражды – отношения между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Последний прямой трансфер межу гигантами британского футбола произошел в 1964 году. Тогда Фил Чизналл оставил «Олд Траффорд» ради «Энфилда» и умудрился за один год поиграть под руководством двух великих тренеров: Мэтта Басби и Билла Шенкли. Правда, за скаузеров крайний нападающий в итоге провел всего шесть матчей. «Тогда это был всего лишь переход из одного клуба в другой», – вспоминал Чизналл.

В последующие десятилетия значение одного удачного трансфера слишком выросло, чтобы разбрасываться потенциальным звездами с топом из соседнего города. В 1980-х «Ливерпуль» захватил господство в Англии и блистал в Европе, в 1990-х началось доминирование «Ман Юнайтед». Болельщикам обоих клубов подолгу приходилось терпеть унижения и насмешки от вражеских фанатов, пока в середине 2000-х их фавориты наконец не схлестнулись напрямую. Алекс Фергюсон после долгой перестройки возродил мощный «Манчестер» с молодыми Уэйном Руни и Криштиану Роналду. Рафа Бенитес подарил Мерсисайду Стамбульское чудо и Кубок чемпионов.

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Пути клубов развивались параллельно до лета 2007-го, когда конкуренты зарубились за пределами футбольного поля из-за трансфера. Проблемы начались чуть раньше – когда новичок Патрис Эвра вытеснил из основы «МЮ» левого защитника Габриэля Хайнце, которого до этого обожали тренер и болельщики. Фергюсон называл аргентинца бойцом, а саппорт признал его лучшим игроком клуба в дебютном сезоне-2004/05. Однако в сентябре 2005-го Хайнце вылетел почти на целый год из-за тяжелой травы колена – после восстановления отвоевать место в стартовом составе у пластичного и техничного Эвра не получилось. Хотя «Юнайтед» взял первое чемпионство за четыре года, Габриэль приуныл и задумался о переезде. Через неделю после поражения команды от «Челси» в финале Кубка Англии он посетил матч «Реала» против «Депортиво». Журналисты решили, что Мадрид – самое очевидное направление для 29-летнего фулбэка.

К их удивлению, вскоре выяснилось, что это не так. В середине июня агент Хайнце Роберто Родригес связался с директором «МЮ» Дэвидом Гиллом и попросил подписать документ о том, что клуб готов отпустить игрока. Так возможные покупатели знали бы, что аргентинец ведет переговоры всерьез, а не пытается набить цену ради более выгодного контракта. Функционер согласился при условии, что стоимость сделки составит не меньше 10 миллионов евро, позвонил секретарю и продиктовал соответствующее соглашение. Гилл, как и все остальные, считал, что Хайнце нацелился на «Реал», но на самом деле агент футболиста вышел на связь с «Ливерпулем».

По одной версии, такой вариант защитнику «МЮ» предложил товарищ по сборной Хавьер Маскерано. По другой – Родригес проявил инициативу и обсудил сделку с Бенитесом. «Ливерпуль» совсем недавно уступил «Милану» в финале ЛЧ, и Рафа потребовал от новых владельцев, Тома Хикса и Джорджа Джилетта, провернуть несколько имиджевых трансферов, чтобы показать серьезность намерений. Покупка Хайнце показалась испанскому коучу выгодной возможность одновременно усилить левый фланг обороны и щелкнуть по носу Фергюсона, которого Бенитес не переносил.

В начале июля «Ливерпуль» выступил с мощным трансфером Фернандо Торреса из «Атлетико», а слухи об интересе к аргентинскому защитнику наконец просочились в прессу. «МЮ» мгновенно отреагировал: клуб не заинтересован в продаже Хайнце прямому конкуренту, у игрока еще два года по контракту, поэтому в переговорах нет смысла. Фергюсон отделался шаблонной фразой про отсутствие конкретных предложений, хотя вдали от объективов шотландец бушевал. Попытка «Ливерпуля» переманить футболиста казалась ему грязной интригой. И тренер, и болельщики посчитали Хайнце предателем уже за то, что тот допустил мысль о подобном переходе.

Габриэль Хайнце и Алекс Фергюсон Фото: Getty Images

Несмотря на негативную реакцию руководства «МЮ», «Ливерпуль» сделал официальное предложение – ровно 10 миллионов. «Могу вас заверить, что «Ливерпуль» не получит Габриэля Хайнце, – отрезал Ферги. – С этим можно покончить прямо сейчас, мы так и сделали. У нас была парочка предложений, и мы их отклонили. Агент Хайнце ведет свою игру, но мы контролируем ситуацию. Он не перейдет в этот клуб». Однако слухи не утихали – по ходу предсезонного турне «Ман Юнайтед» в Азии сэру Алексу приходилось выступать с опровержениями после каждой игры. Наконец, он объявил, что клуб недоволен поведением агента и расследует, когда тот впервые связался с «Ливерпулем».

«Не понимаю, в чем проблема, – отреагировал Бенитес. – Мы сделали предложение и получили отказ. Все в мире знают, что боссы «Юнайтед» подписали тот документ». Так в центре внимания впервые оказалось заявление, с которым согласился Дэвид Гилл. «Ливерпуль» и представители игрока считали, что соглашение дает Хайнце право на трансфер в любой клуб, который предложит соответствующую сумму. В «МЮ» возражали, что бумага просто подтверждает серьезность намерений футболиста и позволяет ему перейти, если стороны достигнут соглашения.

Пока Фергюсон и Бенитес заочно рубились перед журналистами, агент защитника взорвал очередную бомбу. Хайнце обратился с жалобой в проверяющую комиссию Премьер-лиги на то, что «Юнайтед» держит его в заложниках, а в качестве поддержки привлек юристов, сотрудничавших с «Ливерпулем». Этот поступок аргентинца стал последней каплей – если до этого оставалась надежда на сохранение нормальных отношений, то теперь между самыми титулованными клубами Англии началась бойня. Дело было уже не в футбольных качествах Хайнце, а в желании доказать силу и влияние, отвоевать право диктовать условия в чемпионате и на рынке.

После возвращения в расположение «Юнайтед» в августе 2007-го аргентинец, который выступал за сборную на Кубке Америки и пропустил предсезонку из-за позднего отпуска, потребовал у Фергюсона отпустить его в «Ливерпуль». Шотландец остался непреклонен: заявил, что Хайнце не перейдет к скаузерам ни при каких условиях, и напомнил, как клуб поддержал игрока в длительном восстановлении от травмы. Возможное дисциплинарное и судебное разбирательство не пугало сэра Алекса – опытный коуч не сомневался в правоте и психологически давил на противников.

Габриэль Хайнце после травмы в матче против «Вильярреала», 14 сентября 2005 года Фото: Getty Images

Фергюсон оказался прав – Премьер-лига заняла сторону «Ман Юнайтед». Гилл подтвердил, что пресловутая бумага была лишь предварительным соглашением и не накладывала на клуб конкретных обязательств. Положение Хайнце усугубилось, когда директор «Кристал Пэлас» Фил Александр дал показания, что представители игрока пытались уговорить его обманом поучаствовать в трансфере: выкупить аргентинца у «Юнайтед», а затем сразу продать в «Ливерпуль» за один миллион в качестве «комиссии». Полулегальная схема не сработала – боссы «Пэлас» рассказали обо всем Гиллу, а комиссия АПЛ совсем разуверилась в аргументах Хайнце.

Проверяющие вынесли вердикт – «Манчестер» однозначно подразумевал, что готов отпустить игрока только за границу, поэтому имел полное право не продавать защитника принципиальному сопернику. «У него есть подписанный документ, но Премьер-лига предпочла поверить кому-то, кто допустил ошибку, – злился Бенитес. – На этом слушании против «Ливерпуля» выдвинули смехотворные обвинения. Как такое вообще возможно?» Английские медиа ждали, что Хайнце подаст апелляцию и шоу продолжится, но меньше чем через сутки «МЮ» согласился на предложение «Реала».

Формально на этом история закончилась – Фергюсон показал, что ему принадлежит власть не только на футбольном поле, но и в кабинетах чиновников. Однако стороны еще долго припоминали друг другу скандальную историю, а сэр Алекс и Бенитес превратились в заклятых врагов. Даже в выпадах шотландца против его старого противника из «Арсенала» Арсена Венгера не было столько яда и ненависти. Рафа откровенно обвинял Премьер-лигу в симпатиях к «МЮ» при составлении календаря и оформлении трансферов, а судей считал марионетками Фергюсона. Тот в ответ насмехался над бессилием испанца и выводил «Ливерпуль» из равновесия. Во многом токсичные отношения между великими клубами сформировались именно под влиянием несостоявшегося перехода Хайнце.

Фото – Габриэль Хайнце и Йосси Бенаюн в матче «Реала» против «Ливерпуля» Фото: Getty Images

Аргентинский защитник тоже еще несколько лет воевал с шотландским тренером через журналистов. Фергюсон раскритиковал Хайнце за то, что тот через год после прихода попытался выбить себе более роскошные условия, а летом 2006-го отправился на ЧМ, не проведя ни одного матча за клуб после травмы. Габриэль в ответ заявил, что не ожидал услышать нечто настолько глупое от человека с таким огромным опытом. В 2009-м «Реал» избавился от Хайнце в рамках проекта Флорентино Переса «Галактикос 2.0», и футболист отправился в «Марсель». В 2011-м он вернулся на «Олд Траффорд» с французским клубом в 1/8 финала ЛЧ и весь матч выслушивал оскорбления болельщиков.

Хайнце сделал первый шаг к примирению – признался, что по-прежнему уважает Фергюсона и с теплотой вспоминает «Юнайтед». Спустя несколько лет сэр Алекс смягчился: похвалил игрока за дух победителя и самоотверженность. Страсти все-таки улеглись, и о старом конфликте напоминает только одно: представить трансфер игрока «Манчестера» в «Ливерпуль» сейчас так же невозможно, как и летом 2007-го.

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