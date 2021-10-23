Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к критикам.

«Я вижу, когда команде нужна моя помощь в защите. Но моя основная роль в клубе – побеждать, помогать команде выигрывать и забивать мячи, оборонительные действия – лишь часть работы. Некоторые люди не хотят этого понимать, потому что я им не нравлюсь. Но, по правде говоря, мне 36 лет, я выигрываю все, разве мне стоит беспокоиться о людях, которые говорят обо мне плохо?

Я хорошо сплю по ночам. Моя совесть чиста. Вопреки всем критикам, я все равно буду затыкать рты и побеждать. Критика – это часть бизнеса. Меня это не волнует. Если честно, я думаю, что критика – это хорошо. Если эти люди беспокоятся обо мне или говорят обо мне, то это потому, что они осознают мой потенциал, и знают, чего я стою в футболе. Так что это хорошо. Приведу вам пример: если вы лучший ученик в школе и спросите худших учеников, нравятся ли им лучшие, они ответят – не нравятся», – приводит слова Роналду Sky Sports

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Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ после восьми матчей, набрав 14 очков.

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